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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 4 ноября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключение света, газа, воды

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  • 9.30-14.00 — улица Байтика Баатыра, дом 1/4;
  • 9.30-16.00 — улица Пархоменко;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Мусы Джалиля, Целиноградской, проспекта Жибек Жолу;
  • 14.00-16.30 — 8-й микрорайон, дома 12, 12/1;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Алыкулова, Астраханской;
  • 9.00-14.00 — улица Токтоналиева, дом 24, село Арашан (улица Акматова);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова, отрезки улиц Абдраева, Обской, Жамгырчинова, Патриса Лумумбы, проспекта Дэн Сяопина, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко, Волоколамская, Мостовая, проспект Чингиза Айтматова), село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, Коллекторная, переулок Школьный), жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я), села Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Васильевка (улицы Солто-Ата, Верхняя Ат-Баши, Шаршеналиева, Фрунзе, Комсомольская, контур № № 430, 569, 580, улицы Октябрьская, МТФ, переулок Больничный), Берлик (улицы Фабричная, Токтогула, Лесная, Жумалы, Новая), Бирдик (улица Сыдыкбека);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо».

У кого намечается той

Жумамудун Жумалиев

Родился 4 ноября 1983 года. Директор муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» Бишкека.

Канатбек Чыныбаев

Родился 4 ноября 1983 года. Министр чрезвычайных ситуаций КР.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

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Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.

Куда сходить

Спорт

  • В рамках 29-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги состоятся матчи «Илбирс» — «Токтогул» на стадионе «Нитро Арена» в городе Канте, «Дордой» — «Азиягол» на стадионе СК «Дордой» в столице.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сатирическую комедию «Не может быть».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

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