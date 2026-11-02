В Бишкеке 2 ноября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — улицы Скрябина, Матросова, Медерова;

9.30-12.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;

13.00-15.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Учкун-2» (улица Кайынды);

9.30-12.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Арчалы, Путейская);

11.00-14.30 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Жабинова);

15.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2» (улица Жабинова);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кожожаш, Молдо-Нияз, Казыбек, Ай-Кочо, Алыкулова, Кырк-Чоро, Хан-Тенгри, Саадак, Жетиген, Камбаркан, От-Араба), улицы Абаканская, Железнодорожная, Бейшеналиевой, Кулиева, Токтогула, Киевская, Токтоналиева, дома 22, 28, Ветеринарная, дом 26, жилмассив «Нур» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контуры № 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2), Кок-Жар, жилмассив «24 га» (улицы Чокморова, Новостройка, контур 254, улицы Иманбек уулу Акылбека, Ахметова, Чингиза Айтматова), село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);

11.00-17.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Месароша, Профсоюзная, новостройка);

9.00-15.00 — улица Осмонкула, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);

9.00-18.00 — село Пригородное (улица Юбилейная).

У кого намечается той

Дастанбек Джумабеков

Родился 2 ноября 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День работника культуры Кыргызской Республики

В этот день в 1926 году впервые в истории кыргызской народной драмы поставлена пьеса одного из зачинателей кыргызской письменной литературы, одного из первых драматургов Кыргызстана Молдогазы Токобаева «Кайгылуу Какей».

«Кыйгылуу Какей» — первая кыргызская многоактная драма, посвященная судьбе женщины. Драматическое произведение, отвечающее всем требованиям реалистического искусства.

В КР более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. Функционируют 20 профессиональных театров, 45 музеев, более 1 тысячи библиотек, 87 детских музыкальных школ, высшие и средние специальные учебные заведения.

Оппозиция начала бессрочный митинг против затянувшейся конституционной реформы

В 2006 году митингующие требовали ухода в отставку президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Завершился митинг 7 ноября после принятия Жогорку Кенешем нового варианта Конституции, который потом отменили.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали вооруженный конфликт в Мали, — Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их 2 ноября 2013 года похитили и убили боевики.

За последние 10 лет было убито более 800 журналистов. По данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти случаев преступники не несут наказания.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Джаманкул Дженчураев

В 1990 году в возрасте 83 лет скоропостижно скончался в отделении спецполиклиники во Фрунзе, где находился на профилактическом лечении, кыргызский советский писатель Джаманкул Дженчураев.

Родился в 1907-м в селе Талды-Булак Чуйской области.

4 декабря 1941 года приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941-го указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В том же году награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Джаманкул Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

Куда сходить