Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 1 ноября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул-Акмат, Егимбаева, Кыял, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкын, Сейтек, Маликова, Жумадила Жапарова), район «Панорамы».
У кого намечается той
Гульнур Сатылганова
Родилась 1 ноября 1968 года. Певица, народная артистка КР.
Алмаз Айылчиев
Родился 1 ноября 1982 года. Министр юстиции КР.
Максим Гордеев
Родился 1 ноября 1995 года. Горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр в Пекине.
Памятные даты
День работника милиции Кыргызской Республики
Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.
Он принят постановлением правительства от 17 сентября 1993-го по предложению Министерства внутренних дел. В этот день в 1924 году в Кара-Киргизской автономной области образована милиция.
Международный день вегана
Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобное. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Сагындык Омурбаев
Родился 1 ноября 1930 года в селе Ак-Кудук Нарынской области. Народный писатель Кыргызской Республики, поэт, прозаик и переводчик.
Творческая биография начинается с 1950-го. Первой книгой стал сборник стихов и поэм «Лучи мира» («Тынчтык нуру», 1954). Автор широко известен романами «Борондуу кундор», «Телегей», «Кок Жайык», «Улуу Уркун».
Литературные беседы мастера о культуре кыргызского языка, его глубине и многомерности признаны уникальными, а цикл работ по языкознанию «Тил табияты» высоко оценен экспертами.
Оставил яркие переводы произведений классиков советской, русской и зарубежной литературы, которые по сей день входят в учебные программы школ и вузов.
Народному писателю Кыргызстана Сагындыку Омурбаеву в 2015 году в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к его 85-летию, установлен бюст на малой родине в селе Кочкор Нарынской области.
Родился академик Алмаз Алдашев
Родился 1 ноября 1953 года во Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.
Впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.
Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.
Алмаз Алдашев неоднократно также говорил, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожают трансформация земель и массовая застройка.
Умер в 2016-м.
Куда сходить
Спорт
- Медицинский забег «Жүрөк фест — Марафон сердца» начнется в 7.00 в парке «Адинай».
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажет оперу «Травиата»;
- Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — спектакль «Пиковая дама»;
- на «Жаштык арене» состоится концерт FREEMAN 996.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.