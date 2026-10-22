В Бишкеке 22 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-11.30 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулков Урожайный, Аламединский;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кара-Жыгач, Жайылган, Иссык-Куль);

9.30-15.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 64/4, 64/5, 64/6;

10.00-12.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, переулка Елецкий;

11.00-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Субан-Ата, Кереге-Таш, Тенир-Тоо);

11.30-15.00 — отрезки улиц Огонбаева, Айтматова, переулка Таллинский;

13.00-16.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 2/8, 2/9, 2/10, 6/1, 6/2, 10, 12;

14.00-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кереге-Таш);

15.00-17.30 — отрезки бульвара Эркиндик, улица Щербакова;

9.00-13.00 — улица Уметалиева;

9.00-14.00 — отрезки улиц Алтымышева, Садырбаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Приморской, Луговой, проспект Чуй, дом 261, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Самойленко, Кожомкулова), отрезки улиц Тыналиева, Садырбаева, проспекта Масалиева, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо 115), села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Мурзалиева, Новая, Кул уулу Кытай), Малиновка, Кок-Жар (улицы Кыял, Матыева, Бишкекская, Сыргак, Нурманбетова, Уметалиева, Табылды, Полевая, Майрам, Арпачиева, Алымбаева, Шабдана Баатыра, Апышева, новостройка «Лагерь», контур 232, пионерлагерь, жилмассив «Торт-Гуль», улицы Салкын, Алапаева, Мехлесхоз), Торт-Гуль (улицы Баялинова, Кольбаева, Алапаева, Мадиева, Кийизбаевой, Кумушалиевой), Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная);

9.00-18.30 — село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Веселая, Школьная, Октябрьская, Сельская, Садаева, Тулебердиева, Совхозная).

9.00-24.00 — в районе, ограниченном улицами Шабдана Баатыра, Субан Ата, Анкара, Молдокулова, Ахунбаева, Куйручук, Курманджан Датки, Восточным БЧК и рекой Аламедин.

У кого намечается той

Калыбек Жумадылов

Родился 22 октября 1980 года. Исполнительный директор Агентства развития и инвестирования сообществ.

Памятные даты

Проведен референдум по двум поправкам к Конституции

22 октября 1994-го в соответствии с указом президента от 21 сентября этого же года в стране проведен референдум по двум поправкам к Конституции Кыргызской Республики:

— изменения и дополнения к Конституции, законы и иные важные вопросы государственной жизни могут выноситься на референдум (всенародное голосование);

— законодательную власть осуществляет Жогорку Кенеш.

Международный день заикающихся людей

С 1998 года в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), около 1 процента населения планеты страдает от заикания.

Однако многим людям такой дефект речи не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Сделана первая ксерокопия

Честер Карлсон (США) работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, он стал задумываться о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Первая в истории ксерокопия получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. После создания на ней статического заряда и облучения через стекло с нанесенной на него надписью пластинку перенесли на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».

Однако потребовались годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

Куда сходить

Культура

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, а в 15.00 откроется выставка графики.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт «Музыка великих эпох».

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева выступит Швейцарский духовой оркестр La Landwehr de Fribourg.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».