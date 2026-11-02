Рубль заметно подешевел, юань вновь обновил рекорд: курс валют на 2 ноября

Китайский юань отметился очередным историческим рекордом. Евро показал заметный рост за сутки. Российский рубль пошел вниз после длительного укрепления, а курсы американского доллара и казахского тенге остались без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4487 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,42 сома, продажа — 87,81 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,8944 сома (рост на 0,5 процента). Прибавил за сутки, оттолкнувшись от предыдущих минимумов. За месяц подешевел на 1,43 процента.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,36 сома, продажа — 98,34 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0782 сома (снижение на 0,82 процента). Заметно просел после серии максимумов в октябре. За месяц укрепился на 3,63 процента.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,093 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1927 сома (без изменений). За месяц потерял 2,77 процента стоимости.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1798 сома, продажа — 0,2028 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1436 сома (рост на 0,12 процента). Новый исторический рекорд стоимости. За месяц укрепился на 0,77 процента.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 14 сомов.

В 2026 году Национальный банк провел 12 интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.