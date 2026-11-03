Рубль снова дорожает, юань обновил рекорд: курс валют на 3 ноября

На старте ноября в рост пошли все основные валюты. Китайский юань в очередной раз обновил исторический рекорд. Евро и российский рубль показали уверенное укрепление. Курсы американского доллара и казахстанского тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4498 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 98,1711 сома (рост на 0,28 процента). Укрепился на старте месяца, поднявшись выше отметки 98 сомов.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,46 сома, продажа — 98,46 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0842 сома (плюс 0,56 процента). Уверенный плюс после последнего падения.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,024 сома, продажа — 1,096 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1927 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1771 сома, продажа — 0,2039 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1585 сома (плюс 0,11 процента). Новый исторический рекорд.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,97 сома, продажа — 13,68 сома.

В 2026 году Национальный банк провел 12 интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.