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Рубль снова дорожает, юань обновил рекорд: курс валют на 3 ноября

09:22, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

На старте ноября в рост пошли все основные валюты. Китайский юань в очередной раз обновил исторический рекорд. Евро и российский рубль показали уверенное укрепление. Курсы американского доллара и казахстанского тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

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Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4498 сома (практически без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 98,1711 сома (рост на 0,28 процента). Укрепился на старте месяца, поднявшись выше отметки 98 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,46 сома, продажа — 98,46 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0842 сома (плюс 0,56 процента). Уверенный плюс после последнего падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,024 сома, продажа — 1,096 сома.
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Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1927 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1771 сома, продажа — 0,2039 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 13,1585 сома (плюс 0,11 процента). Новый исторический рекорд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,97 сома, продажа — 13,68 сома.
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  • В 2026 году Национальный банк провел 12 интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.

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