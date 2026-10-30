Пять тысяч деревьев планируют посадить в Ботсаду Бишкека до конца мая 2027 года. Об этом 24.kg сообщил директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Нурлан Албанов.

По его словам, план и схему посадки подготовили, подрядчик уже начал работу.

«В основном это растения, адаптированные к нашему климату. Будем сотрудничать с отечественными питомниками», — сказал Нурлан Албанов.

Он отметил, что в ходе реконструкции в саду выкорчевали инвазивные сорта кустарников.

«Свидина кроваво-красная превратила сад в густой лес, мы сами не могли пройти сквозь нее. Избавляемся от нее, расчищаем территорию, а людям кажется, что мы все деревья выкорчевали. Это не так. Может, что-то частично попало — свидина не только растет, но и «душит» другие растения, отнимает питание, деревья поблизости сохнут и погибают», — пояснил Нурлан Албанов.