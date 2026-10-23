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Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

11:51, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Целью переговоров с США — и Украиной будет выход на окончательный мир, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста кремлевского пула Павла Зарубина.

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 По его словам, Российская Федерация сообщила США, что готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

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«Россия хочет мирно договориться, но если кто-то хочет иначе — это их воля», — сказал он.

Путин также повторил, что заявления Европы об «угрозе войны» с РФ — это политическая шизофрения. РФ не готовится ни к какой войне с Европой.

Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ, заявил Путин.

Напомним, ранее президент США и РФ провели очередные телефонные переговоры. А помощник лидера РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу со спецпосланником Вашингтона Стивом Уиткоффом в Кремле, проинформировал, что Трамп и Путин обсудили в том числе возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

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