Целью переговоров с США — и Украиной будет выход на окончательный мир, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста кремлевского пула Павла Зарубина.

По его словам, Российская Федерация сообщила США, что готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

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«Россия хочет мирно договориться, но если кто-то хочет иначе — это их воля», — сказал он.

Путин также повторил, что заявления Европы об «угрозе войны» с РФ — это политическая шизофрения. РФ не готовится ни к какой войне с Европой.

Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ, заявил Путин.

Напомним, ранее президент США и РФ провели очередные телефонные переговоры. А помощник лидера РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу со спецпосланником Вашингтона Стивом Уиткоффом в Кремле, проинформировал, что Трамп и Путин обсудили в том числе возобновление трехсторонних переговоров по Украине.