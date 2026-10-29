Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: днем будет тепло
В Таласской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана ожидаются небольшие дожди.
В Бишкеке температура воздуха ночью -1, днем +17 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью -2, днем +18 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +3, днем до +22 градусов.
В Нарынской области -8 градусов ночью и +17 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью -3, днем +15 градусов.
В Таласской области температура ночью -3, днем +17 градусов.