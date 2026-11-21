Самым холодным 21 ноября в Бишкеке остается с 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,3 градуса.

Самым теплым 21 ноября стало в 1964-м, когда температура составила +22,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным считается ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 ноября в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью будет +6.