Выборы-2027. Почти 70 процентов подписей в поддержку кандидатов отдают мужчины

Более 227 тысячи подписей избирателей поступило в поддержку кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Согласно данным электронной системы сбора подписей на 16 ноября, 68 процентов подписей оставили мужчины и лишь 32 процента женщины.

При этом 56,4 процента избирателей составляет молодежь в возрасте от 19 до 35 лет, 19,5 процента — в возрасте 36-45 лет, остальные — в других возрастных категориях.

По законодательству для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. Максимальное количество подписей, которое можно представить в ЦИК, составляет 60 тысяч.

Сбор подписей завершили действующий президент Садыр Жапаров и самовыдвиженец Сыймык Жапыкеев.

У остальных претендентов — от 4,2 до 29,5 тысячи подписей.

Сбор продлится до 8 декабря. Претендентов, не набравших необходимого количества подписей, не зарегистрируют в качестве кандидатов. Всего желающих поучаствовать в выборах 11.