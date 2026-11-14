Еще один кандидат в президенты набрал минимум подписей на выборы

Сыймык Жапыкеев собрал минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Согласно данным электронной системы сбора подписей на 14 ноября, за его кандидатуру подписались более 30 тысяч человек.

По законодательству для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. Максимальное количество подписей, которое можно представить в ЦИК, составляет 60 тысяч.

Сбор подписей первым завершил действующий президент Садыр Жапаров.

У остальных самовыдвиженцев — от 2,7 до 26,7 тысячи подписей.

Сбор продлится до 8 декабря. Претендентов, не набравших необходимого количества подписей, не зарегистрируют в качестве кандидатов. Всего претендентов 11.