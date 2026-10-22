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24.kg

Премьерный четверг: кыргызская трагикомедия, сказки, мультфильм от DreamWorks

20:00, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую трагикомедию, две сказки, а также мультфильм киностудии DreamWorks.

1

«Токол той» (трагикомедия)

Картина рассказывает о глубоких социальных проблемах общества, связанных с институтом вторых жен. Фильм обнажает непростые судьбы людей, скрывающиеся за этим явлением, и показывает разрушение семейных ценностей через призму как комических, так и глубоко драматических жизненных ситуаций.

2

«Проклятье Сальмокджи» (ужасы)

Получив жалобу на странное изображение, команда сервиса онлайн-карт отправляется к водохранилищу Сальмокджи, чтобы сделать новые снимки. На месте сотрудники обнаруживают загадочную башню из камней и внезапно встречают своего руководителя, который, как все думали, был в больнице. Начав снимать окрестности, ребята замечают на видео жуткую фигуру в черном.

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3

«Чудо-Юдо» (фэнтези)

Чудо-Юдо — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную юную волшебницу Отраду — дочь могучих магов Черногора и Болотницы — в ее опасном путешествии в мир обычных людей.

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4

«Морозко» (фэнтези)

Сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.

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5

«Клэйфейс» (боевик)

После травмы, обезобразившей его лицо, молодой актер Мэтт Хейген соглашается пройти особое лечение. Однако научный эксперимент не дает тех результатов, на которые рассчитывал Мэтт, и в результате его тело и кожа становятся гибкими и податливыми, как глина. Потерявший чувство личности и человечности актер превращается в движимого жаждой мести монстра.

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6

«Остров забвения» (мультфильм)

Две лучшие подруги оказываются в ловушке на мистической планете Накали, и единственный шанс вернуться домой может стоить им всех воспоминаний, которые они хранят друг о друге.

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О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.

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