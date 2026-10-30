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Предпринимателям будут давать по 150 тысяч сомов за трудоустройство безработных

14:07, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане запускают новый пилотный проект в рамках программы «Социальный контракт». Предпринимателям будут предоставлять по 150 тысяч сомов безвозвратной финансовой поддержки за трудоустройство одного официально зарегистрированного безработного. Об этом сообщил первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Арлен Алиясoв на круглом столе, посвященном оценке эффективности программы.

Пилотный проект рассчитан на 12 месяцев и будет реализован в Бишкеке, Оше, Караколе и Кадамджайском районе.

При отборе предпринимателей будут учитывать наличие стабильного дохода, размер предлагаемой заработной платы и возможность обучения работников.

При этом приоритет среди подходящих кандидатов планируется отдавать бывшим участникам программы «Социальный контракт».

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В Минтруда рассчитывают, что новый механизм позволит создавать дополнительные рабочие места, официально трудоустраивать граждан из малообеспеченных семей и постепенно снижать их зависимость от государственной поддержки.

Как отмечается в материалах министерства, программа «Социальный контракт» реализуется с 2022 года.

За пять лет, включая 2026-й, социальные контракты заключены почти с 60 тысячами малообеспеченных и бедных семей по всей стране.

Около 76 процентов проектов участников связаны с сельским хозяйством, 11 процентов — с производством, 7 процентов — с торговлей и 6 процентов — со сферой услуг.

Женщины составляют 93 процента участников программы, при этом большинство из них проживают в сельской местности.

Первоначально размер помощи по социальному контракту составлял 100 тысяч сомов, а с 2025 года его увеличили до 150 тысяч.

По данным ведомства, среди первых участников программы 31 семья смогла довести годовой доход более чем до 1 миллиона сомов.

Одновременно эффективность программы сейчас оценивают сразу несколько структур. Счетная палата провела аудит, Национальный институт стратегических инициатив при президенте подготовил отдельный анализ, а исследовательская компания «Эрфольг» изучила результаты участников программы 2022 года в рамках проекта Всемирного банка.

В Минтруда заявили, что по итогам обсуждения планируется разработать конкретные меры по устранению выявленных недостатков, улучшению отбора участников, мониторинга и сопровождения проектов.

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