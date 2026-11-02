Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

Продолжается сбор подписей избирателей в поддержку граждан, выдвинувших свои кандидатуры на пост президента.

В этот раз сбор подписей проводится через портал государственных услуг «Тундук». Имена претендентов там появляются практически сразу после их обращения в Центризбирком с заявлением о намерении участвовать в выборах.

Аймен Касенов появился в этом списке самым первым. На данный момент его поддержали 7 тысяч 444 человека. У Азамата Эсенбекова, который обратился в ЦИК вторым по счету, насчитывается 2 тысячи 949 подписей. У Сыймыка Жапыкеева — 6 тысяч 983 подписи. При этом он позже всех подал документы о выдвижении своей кандидатуры.

Всего каждому претенденту необходимо собрать не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч голосов. Срок сбора подписей — до 8 декабря.

Ранее председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров сообщал, что наряду с введением новой системы также остается право сбора подписей вручную.