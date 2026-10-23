USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Почти 30 литров на человека: сколько в Кыргызстан завезли газировки и минералки

15:44, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
напитки-4.jpg

Общее количество импортированных в Кыргызстан сладких газированных напитков и минеральных вод за восемь месяцев 2026 года достигло почти 219 миллионов литров. В пересчете на всех жителей республики получается примерно по 29,29 литра. 

По данным Национального статистического комитета, в августе резко увеличился импорт воды с сахаром и вкусо-ароматическими добавками. Затраты на их ввоз выросли на 32,31 процента и достигли 114,4 миллиона долларов.

Откуда везем минералку и газировку

Импорт минеральных вод, газированных напитков и соков в Кыргызстан в январе — августе достиг 134,6 миллиона долларов. Рост за год по деньгам — 40,67 процента.

Основной поставок из-за рубежа являются напитки с сахаром и вкусо-ароматическими добавками — около 211 миллионов литров на 114,4 миллиона долларов (рост на 32,31 процента). На этом рынке лидируют Казахстан, Узбекистан и Россия.

Главные продавцы минеральных вод — Россия и Грузия. Всего такой продукции завезли 7,9 миллиона литров на 11,4 миллиона долларов (рост по стоимости в 2,53 раза).

Фруктовые и овощные соки мы закупаем в Казахстане и России. Объем поставок достиг 4,4 тысячи тонн на 8,9 миллиона долларов (рост на 86,6 процента).

Топ-5 стран-импортеров напитков и соков

  1. Казахстан — доля рынка 44,10 процента 59,4 миллиона долларов.

  2. Узбекистан — 28,6 процента (38,5 миллиона долларов).

  3. Россия — 19,72 процента (26,6 миллиона долларов).

  4. Грузия — 4,12 процента (5,5 миллиона долларов).

  5. Саудовская Аравия — 0,6 процента (809,1 тысячи долларов).

Куда мы продаем напитки и соки

В экспорте отечественные производители практически полностью завязаны на рынок Казахстана, обеспечивающий около 85 процентов всей зарубежной выручки.

Общие поставки за рубеж экспорт безалкогольных напитков, минеральных вод и соков из Кыргызской Республики в январе — августе составили 7,6 миллиона долларов. В деньгах годовой рост — 3,39 процента.

Читайте по теме
Хлеб и напитки обеспечили переработке Кыргызстана миллиардные обороты

Наши напитки с сахаром и вкусо-ароматическими добавками покупает в основном Казахстан. Всего за рубеж поставили 14,8 миллиона литров газировки на 6,7 миллиона долларов (минус 1,45 процента за год).

Экспорт минеральной воды достиг почти 1,5 миллиона литров на 456,9 тысячи долларов (минус 8,33 процента). Поставки шли в Узбекистан и Казахстан.

Положительным моментом стал пятикратный рост экспорта соков, отгрузки которых за рубеж составили 554,1 тонны. Выручка достигла 477,1 тысячи долларов (рост в 5,35 раза). Основные покупатели — Казахстан и Россия.

Топ-5 стран-покупателей газировки и минералки:

  1. Казахстан — доля рынка 84,9 процента (6,4 миллиона долларов).

  2. Узбекистан — 6,12 процента (464,2 тысячи долларов).

  3. Афганистан — 3,12 процента (236,6 тысячи долларов).

  4. Россия — 2,43 процента (184,1 тысячи долларов).

  5. Литва — 1,31 процента (99,6 тысячи долларов).

Большая дыра в торговле напитками

В январе — августе дефицит Кыргызстана в торговле безалкогольными напитками, минеральной водой и соками достиг 127,1 миллиона долларов.

Для сравнения: за семь месяцев он составлял 114 миллионов долларов. В итоге в августе показатель вырос еще на 13,1 миллиона долларов.

Высокий летний спрос на минеральные и газированные воды стимулировал массовый импорт из стран ЕАЭС и Узбекистана, тогда как экспорт кыргызских предприятий остается географически ограничен рынком Казахстана.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

В Бишкеке водитель Lexus насмерть сбил подростка на мотоскутере

 

В Шереметьево объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров

 

Алкоголь варили прямо в домах. ГНС выявила подпольные производства

 

Депутата БГК задержали по подозрению в мошенничестве. Он под домашним арестом

 

Общество

Штормовое предупреждение. В Чуйской области ожидаются заморозки до - 5

 

Акын Аскат Жетиген объявил о намерении заняться политикой

 

Маньяки против Декстера и памяти Меттью Перри: новые сериалы следующей недели

 

Юношеская сборная Кыргызстана впервые выступит на чемпионате мира FIFA

 

В Бишкеке очистили участок Восточного БЧК от мусора и камыша

 

В Бишкеке готовят иммерсивный спектакль для детей по экологической сказке

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Подорожали только молоко и помидоры

 

Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

 

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

 

Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

 

«Кум-Шагыл» оставили под государственным управлением до 2027 года

 

Новые правила для банков. Что изменится для владельцев карт и заемщиков

 

Власть

В Кербене построят больницу на 100 мест

 

Трое представителей МИД получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника

 

В развитие Аксы за пять лет вложили более 4,3 миллиарда сомов

 

Депутат Айбек Алтынбеков ответил на обвинения в захвате земли в Базар-Коргоне

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: назначения в мэрии Бишкека и Минстрое

 

Ситуация вокруг Украины

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта - Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

 

Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

 

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18