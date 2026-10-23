Почти 30 литров на человека: сколько в Кыргызстан завезли газировки и минералки

Общее количество импортированных в Кыргызстан сладких газированных напитков и минеральных вод за восемь месяцев 2026 года достигло почти 219 миллионов литров. В пересчете на всех жителей республики получается примерно по 29,29 литра.

По данным Национального статистического комитета, в августе резко увеличился импорт воды с сахаром и вкусо-ароматическими добавками. Затраты на их ввоз выросли на 32,31 процента и достигли 114,4 миллиона долларов.

Откуда везем минералку и газировку

Импорт минеральных вод, газированных напитков и соков в Кыргызстан в январе — августе достиг 134,6 миллиона долларов. Рост за год по деньгам — 40,67 процента.

Основной поставок из-за рубежа являются напитки с сахаром и вкусо-ароматическими добавками — около 211 миллионов литров на 114,4 миллиона долларов (рост на 32,31 процента). На этом рынке лидируют Казахстан, Узбекистан и Россия.

Главные продавцы минеральных вод — Россия и Грузия. Всего такой продукции завезли 7,9 миллиона литров на 11,4 миллиона долларов (рост по стоимости в 2,53 раза).

Фруктовые и овощные соки мы закупаем в Казахстане и России. Объем поставок достиг 4,4 тысячи тонн на 8,9 миллиона долларов (рост на 86,6 процента).

Топ-5 стран-импортеров напитков и соков Казахстан — доля рынка 44,10 процента 59,4 миллиона долларов. Узбекистан — 28,6 процента (38,5 миллиона долларов). Россия — 19,72 процента (26,6 миллиона долларов). Грузия — 4,12 процента (5,5 миллиона долларов). Саудовская Аравия — 0,6 процента (809,1 тысячи долларов).

Куда мы продаем напитки и соки

В экспорте отечественные производители практически полностью завязаны на рынок Казахстана, обеспечивающий около 85 процентов всей зарубежной выручки.

Общие поставки за рубеж экспорт безалкогольных напитков, минеральных вод и соков из Кыргызской Республики в январе — августе составили 7,6 миллиона долларов. В деньгах годовой рост — 3,39 процента.

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Наши напитки с сахаром и вкусо-ароматическими добавками покупает в основном Казахстан. Всего за рубеж поставили 14,8 миллиона литров газировки на 6,7 миллиона долларов (минус 1,45 процента за год).

Экспорт минеральной воды достиг почти 1,5 миллиона литров на 456,9 тысячи долларов (минус 8,33 процента). Поставки шли в Узбекистан и Казахстан.

Положительным моментом стал пятикратный рост экспорта соков, отгрузки которых за рубеж составили 554,1 тонны. Выручка достигла 477,1 тысячи долларов (рост в 5,35 раза). Основные покупатели — Казахстан и Россия.

Топ-5 стран-покупателей газировки и минералки: Казахстан — доля рынка 84,9 процента (6,4 миллиона долларов). Узбекистан — 6,12 процента (464,2 тысячи долларов). Афганистан — 3,12 процента (236,6 тысячи долларов). Россия — 2,43 процента (184,1 тысячи долларов). Литва — 1,31 процента (99,6 тысячи долларов).

Большая дыра в торговле напитками

В январе — августе дефицит Кыргызстана в торговле безалкогольными напитками, минеральной водой и соками достиг 127,1 миллиона долларов.

Для сравнения: за семь месяцев он составлял 114 миллионов долларов. В итоге в августе показатель вырос еще на 13,1 миллиона долларов.

Высокий летний спрос на минеральные и газированные воды стимулировал массовый импорт из стран ЕАЭС и Узбекистана, тогда как экспорт кыргызских предприятий остается географически ограничен рынком Казахстана.