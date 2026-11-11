Депутат предложил проверить школьные буфеты из-за продажи вредных продуктов

Депутат Жогорку Кенеша Суйунбек Омурзаков призвал Министерство просвещения проверить школьные буфеты, где, по его словам, детям продают газированные напитки, сладости и другие продукты, которые могут негативно влиять на здоровье.

Этот вопрос нардеп поднял на заседании парламента.

По словам Суйунбека Омурзакова, родители жалуются на ассортимент продуктов в школьных буфетах и условия их хранения. Он сообщил, что некоторые родители связывают употребление такой продукции с жалобами детей на головную боль и проблемы с зубами, в том числе кариес.

Парламентарий предложил создать специальную комиссию с участием родителей и провести ревизию школьных буфетов. Проверить, по его мнению, необходимо, какие продукты продают детям, как они хранятся и соблюдаются ли санитарные требования.

Суйунбек Омурзаков подчеркнул, что Минпросвещения должно обратить внимание на эту проблему и принять меры для защиты здоровья школьников.