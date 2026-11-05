ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) изучает целесообразность направления международной наблюдательной миссии на предстоящие выборы президента в Кыргызстане. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, состоялась встреча представителей ЦИК с советниками БДИПЧ ОБСЕ по вопросам выборов Ранко Вукчевичем и Каха Инаишвили.

Представители ЦИК рассказали о ходе организационной и технической подготовки к выборам, в том числе о предстоящем тестировании избирательного оборудования и системы идентификации избирателей.

Также обсуждались обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий, обеспечение прозрачности избирательного процесса и доступности голосования для людей с инвалидностью.

Отдельное внимание уделили оборудованию избирательных участков пандусами и повышению электоральной активности молодежи.

Напомним, выборы президента назначены на 27 января 2027 года.