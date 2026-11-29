На трассе Бишкек — Ош задержали авто, у пассажиров которого нашли крупную партию наркотиков.

Отмечается, что сотрудники ведомства остановили машину «Хендай Соната», которая ехала в Бишкек. У пассажиров М. М. и А. К. нашли и изъяли партию зелья.

Данный факт зарегистрирован по статье 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Джумгальском районе на 207-м километре трассы Балыкчи — Казарман, в селе Сары-Булун остановили авто, и у троих мужчин нашли мешок с наркотиками и оружие. Медицинское освидетельствование, как сообщили в милиции, показало, что водитель М. А. и пассажир Н. А. употребляли наркотики.