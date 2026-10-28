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На случай пандемии. Кыргызстан повышает готовность к биологическим угрозам

16:56, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Кыргызстан продолжает укреплять национальную систему эпидемиологического надзора и готовность к инфекционным угрозам, развивая подход «Единое здоровье», который предполагает согласованные действия в сфере охраны здоровья людей, животных и окружающей среды.

По данным Минздрава, в условиях, когда инфекционные заболевания не знают границ, своевременное выявление опасных патогенов, эффективная работа лабораторий, подготовка специалистов и взаимодействие различных ведомств приобретают особое значение для предупреждения вспышек и новых пандемий.

27 сентября на площадке Генеральной Ассамблеи ООН министр здравоохранения Дамир Осмонов представил позицию страны по укреплению глобальной готовности к пандемиям. В своем выступлении он обозначил национальный опыт последовательного внедрения подхода «Единое здоровье», а также приоритеты по укреплению эпиднадзора, модернизации лабораторной инфраструктуры, развитию кадрового потенциала и повышению готовности к биологическим угрозам.

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Эти направления требуют не только укрепления возможностей системы здравоохранения, но и устойчивого межсекторального взаимодействия, объединяющего компетенции государственных органов, профильных служб и международных партнеров.

Практическим продолжением работы по этим направлениям стал круглый стол, состоявшийся в Бишкеке и посвященный предупреждению эпидемий и пандемий на основе подхода «Единое здоровье». Мероприятие объединило представителей государственных органов, посольства США в КР и международных организаций.

В ходе встречи участники обсудили результаты проводимой работы и дальнейшие шаги по развитию эпидемиологического надзора, укреплению лабораторных возможностей, подготовке специалистов и координации действий различных ведомств. Такой формат взаимодействия позволяет согласовывать подходы к выявлению и предупреждению инфекционных угроз, в том числе заболеваний, которые могут передаваться между животными и человеком.

Важный вклад в укрепление системы здравоохранения Кыргызстана вносит проект EpiC. В 2026 году при его поддержке достигнуты следующие результаты:

  • 275 специалистов из 49 районов прошли обучение по внедрению и использованию электронной системы эпидемиологического надзора I-EPID;
  • усовершенствована цифровая система оповещения, обеспечивающая автоматическое формирование извещений об эпидемиологически значимых заболеваниях;
  • разработаны и внедрены учебные программы для медицинских работников по чуме, сибирской язве, бруцеллезу и бешенству; проведено обучение эпидемиологов, ветеринарных специалистов и сотрудников санитарно-карантинной службы;
  • поставлены и установлены 11 автоклавов в учреждениях здравоохранения и лабораториях для безопасного обезвреживания медицинских отходов;
  • разработаны информационные материалы по профилактике и защите от опасных инфекционных заболеваний с учетом рекомендаций местных сообществ.

Реализация этих мероприятий способствует повышению готовности специалистов, совершенствованию механизмов эпидемиологического надзора и более оперативному реагированию на потенциальные угрозы здоровью населения.

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