На новой железной дороге продолжается строительство тоннелей и мостов

На всех участках железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, проходящих по территории нашей страны, продолжаются строительные работы.

Как сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу», из 29 тоннелей, предусмотренных проектом, работы ведутся на 28 объектах, при этом проходка одного тоннеля полностью завершена.

Также ведется строительство на 47-м из 50 мостов, запланированных в рамках проекта.

HTML/iframe блок

Напомним, что железная дорога призвана соединить Китай с Кыргызстаном и Узбекистаном, открыв новый транспортный коридор между Восточной Азией и Центральной Азией с дальнейшим выходом на рынки Ближнего Востока и Европы. Идея проекта обсуждается с 1990-х годов, однако к практической реализации страны перешли значительно позже.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта подписано 6 июня 2024 года в Пекине. Официальный старт строительству дали 27 декабря 2024-го в Джалал-Абаде с участием руководителей трех государств.

Согласно проекту, общая протяженность железной дороги составит около 532,5 километра, из которых 304 километра пройдут по территории КР. На кыргызстанском участке предусмотрено строительство 50 мостов и 29 тоннелей.

Ожидается, что новая магистраль расширит возможности Кыргызстана в сфере международных грузоперевозок, укрепит его транзитный потенциал и поспособствует развитию региональной торговли.