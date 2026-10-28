Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

Сеул отозвал восемь сотрудников посольства в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен в ходе парламентских слушаний.

Он объяснил, что к такому решению привели высказывания украинцев, в том числе комментарии относительно ситуации на границе с КНДР. В Сеуле не исключают, что нынешний конфликт может угрожать дипломатическим отношениям между странами.

«Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Так он ответил на замечание председателя парламентского комитета по иностранным делам и объединению, депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна, который спросил, не является ли нынешняя ситуация дипломатическим конфликтом, «почти равнозначным разрыву дипломатических отношений».

Ранее Южная Корея отозвала своего посла в Украине.

Напомним суть конфликта. В январе 2025 года украинские военные взяли в плен в Курской области двух военнослужащих из КНДР. Они выразили желание выехать в Южную Корею. По закону страны, жители Северной Кореи признаются южнокорейскими гражданами, поэтому Сеул согласовал их закрытую транспортировку.

Договоренность предусматривала полный режим конфиденциальности. Однако Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке публично раскрыл факт передачи северокорейских солдат. Это вызвало резкий протест южнокорейских властей, обвинивших Киев в нарушении доверия и создании рисков для дипломатической безопасности.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил: в отношении Украины будут приняты «меры», если она откажется публично признать, что существовало соглашение о конфиденциальности при передаче Южной Корее пленных солдат КНДР и если Киев не принесет извинения. В Украине ответили формальностями, что еще больше возмутило Сеул.