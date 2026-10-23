Лечение онкобольных детей обсудили Минздрав и фармацевтическая компания Roche

В рамках Международного саммита по детской онкологии, который прошел в Самарканде (Узбекистан), делегация Министерства здравоохранения Кыргызстана встретилась с представителями международной фармацевтической компании Roche.

По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили доступность современных лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями, а также перспективы сотрудничества в сфере детской онкологии и онкогематологии.

Также рассмотрены вопросы возможности расширения доступа к инновационной терапии, совершенствование лекарственного обеспечения и внедрение современных методов лечения с учетом потребностей системы здравоохранения КР.

Отдельно обсуждалось лечение детей со злокачественными новообразованиями.

Развитие детской онкологии требует комплексного подхода — совершенствования клинических протоколов, развития диагностической инфраструктуры, подготовки медицинских кадров и обеспечения необходимыми препаратами, отметили в Минздраве.

Сотрудничество с международными фармацевтическими компаниями рассматривается как одно из направлений повышения доступности современных методов лечения для пациентов в Кыргызстане, говорится в сообщении.