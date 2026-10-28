Кыргызстан хочет привлечь европейцев в свои университеты

Кыргызстан планирует расширить географию привлечения иностранных студентов и начать активнее продвигать свои университеты в европейских странах. Об этом сообщил директор государственного предприятия «Центр приема иностранных студентов» при Министерстве науки, высшего образования и инноваций Чынгыз Узакбаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, сегодня основной поток иностранных студентов в кыргызстанские вузы поступает из Индии и Пакистана. При этом власти намерены выйти на новые образовательные рынки, в том числе европейские.

«Сегодня основной поток студентов у нас из Индии и Пакистана. Мы планируем охватить и другие страны, в том числе европейские. Желающие поступать из Европы уже есть, но пока это единичные случаи», — рассказал Чынгыз Узакбаев.

Для привлечения новых студентов центр планирует участвовать в международных образовательных выставках, где будут представлены университеты КР, направления подготовки и условия поступления.

По словам главы предприятия, соответствующие заявки уже подаются. Основную работу по продвижению кыргызстанского образования за рубежом рассчитывают развернуть к следующей приемной кампании.

Кроме того, рассматривается возможность открытия центров приема иностранных студентов непосредственно за пределами Кыргызстана.

«В наших планах — открытие центров приема в других странах. Эта работа уже ведется, и мы надеемся реализовать ее в следующем году», — сообщил Чынгыз Узакбаев.

Он также отметил, что в нынешнюю приемную кампанию число поступивших иностранных студентов уже превысило показатель прошлого года. Однако конкретные цифры руководитель предприятия не назвал.

По его мнению, развитие туристической привлекательности республики может способствовать и росту экспорта образовательных услуг.

Напомним, в КР создан единый механизм приема иностранных абитуриентов через портал Educate.kg. Система позволяет подавать документы онлайн, проходить предварительную проверку и взаимодействовать с университетами.

При этом вступительные испытания и решения о зачислении по-прежнему остаются в компетенции самих вузов.