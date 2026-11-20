В рамках реализации задач, поставленных высшим руководством страны, при содействии управления делами президента Кыргызской Республики состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ОАО «Кылым Банк» и сингапурским офисом международной финансовой группы StoneX Group.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширения международных финансовых операций и использования современных финансовых инструментов.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия на международных рынках капитала, валютным операциям, торговле драгоценными металлами, управлению финансовыми рисками, а также развитию международных расчетов и привлечению иностранных инвесторов на финансовый рынок Кыргызской Республики.

Представители сторон отметили значительный потенциал для развития взаимовыгодного партнерства и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с использованием международной финансовой инфраструктуры и опыта StoneX Group.

По итогам встречи состоялось подписание меморандума о взаимопонимании, направленного на формирование основы для долгосрочного стратегического сотрудничества.

StoneX Group является крупной американской финансовой группой, предоставляющей корпоративным, институциональным и государственным клиентам доступ к международным финансовым и товарным рынкам. Акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ.

Подписание меморандума стало важным шагом в развитии международных связей ОАО «Кылым Банк» и открывает новые перспективы для расширения финансового сотрудничества, привлечения международного опыта и укрепления позиций банка на глобальных финансовых рынках.

«Кылым Банк» продолжает активно развивать международное партнерство и расширять возможности для своих клиентов и партнеров.

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