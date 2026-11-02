Когда ждать похолодания в Кыргызстане. Прогноз погоды на ноябрь

Среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, в отдельных районах на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Такие данные приводит Кыргызгидромет.

Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы, местами и выше.

Первая неделя ноября будет относительно теплой, однако ближе к середине месяца ожидается заметное похолодание.

Согласно прогнозу на ноябрь, в отдельные дни ночью температура в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях опустится до -7 градусов.

в Таласской области — до -8 градусов;

в Чуйской области — до -10 градусов;

в Иссык-Кульской области — до -11 градусов;

в Нарынской области — до -15 градусов.

В отдельные дни ноября в Нарынской области воздух прогреется до +15 градусов;

в Иссык-Кульской области — до +16 градусов;

в Таласской области — до +22 градусов;

в Чуйской области — до +24 градусов;

в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской областях — до +25 градусов.

Среднемесячная температура воздуха в Чуйской области составит +4…+6 градусов, в предгорных районах и в Кеминской долине 0…-2 градуса.

В Таласской области среднемесячная температура воздуха составит +2…+4 градуса. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2…+3 градусов до +4…+9 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки до -3…-8 градусов.

В Ошской области среднемесячная температура воздуха составит +6…+8 градусов, в предгорных районах +4…+6 градусов.

В Джалал-Абадской области среднемесячная температура воздуха составит +6…+8 градусов, в предгорных районах +4…+6 градусов.

В Баткенской области среднемесячная температура воздуха составит +6…+8 градусов, в предгорных районах +4…+6 градусов.

В Иссык-Кульской области среднемесячная температура воздуха составит +3…+5 градусов, на востоке области 0…+2 градуса.

В Нарынской области среднемесячная температура воздуха составит -2…0 градусов.