Когда ждать похолодания в Кыргызстане. Прогноз погоды на ноябрь
Среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, в отдельных районах на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Такие данные приводит Кыргызгидромет.
Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы, местами и выше.
Первая неделя ноября будет относительно теплой, однако ближе к середине месяца ожидается заметное похолодание.
Согласно прогнозу на ноябрь, в отдельные дни ночью температура в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях опустится до -7 градусов.
- в Таласской области — до -8 градусов;
- в Чуйской области — до -10 градусов;
- в Иссык-Кульской области — до -11 градусов;
- в Нарынской области — до -15 градусов.
В отдельные дни ноября в Нарынской области воздух прогреется до +15 градусов;
- в Иссык-Кульской области — до +16 градусов;
- в Таласской области — до +22 градусов;
- в Чуйской области — до +24 градусов;
- в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской областях — до +25 градусов.
Среднемесячная температура воздуха в Чуйской области составит +4…+6 градусов, в предгорных районах и в Кеминской долине 0…-2 градуса.
В Таласской области среднемесячная температура воздуха составит +2…+4 градуса. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2…+3 градусов до +4…+9 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки до -3…-8 градусов.
В Ошской области среднемесячная температура воздуха составит +6…+8 градусов, в предгорных районах +4…+6 градусов.
В Джалал-Абадской области среднемесячная температура воздуха составит +6…+8 градусов, в предгорных районах +4…+6 градусов.
В Баткенской области среднемесячная температура воздуха составит +6…+8 градусов, в предгорных районах +4…+6 градусов.
В Иссык-Кульской области среднемесячная температура воздуха составит +3…+5 градусов, на востоке области 0…+2 градуса.
В Нарынской области среднемесячная температура воздуха составит -2…0 градусов.