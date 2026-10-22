Готовимся к холодам: сколько стоит уголь в Таласской области и где его купить
С 23 по 25 октября в Кыргызстане ожидаются заморозки. В отдельных районах Таласской области температура может опуститься до −5 градусов. Смотрите в инфографике 24.kg адреса и номера телефонов, по которым можно уточнить наличие угля в регионе.
По данным Службы антимонопольного регулирования, тонна угля в Таласской области стоит от 7 тысяч 500 до 8 тысяч 300 сомов. Цены по городам и районам распределились так:
- Талас и Таласский район — 7 тысяч 500 сомов;
- Бакай-Атинский район — 7 тысяч 900;
- Айтматовский район — 8 тысяч 200;
- Манасский район — 8 тысяч 300.