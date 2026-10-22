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24.kg

Готовимся к холодам: сколько стоит уголь в Таласской области и где его купить

16:00, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

С 23 по 25 октября в Кыргызстане ожидаются заморозки. В отдельных районах Таласской области температура может опуститься до −5 градусов. Смотрите в инфографике 24.kg адреса и номера телефонов, по которым можно уточнить наличие угля в регионе.

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По данным Службы антимонопольного регулирования, тонна угля в Таласской области стоит от 7 тысяч 500 до 8 тысяч 300 сомов. Цены по городам и районам распределились так:

  • Талас и Таласский район — 7 тысяч 500 сомов;
  • Бакай-Атинский район — 7 тысяч 900;
  • Айтматовский район — 8 тысяч 200;
  • Манасский район — 8 тысяч 300.
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