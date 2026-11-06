В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

Специальная финансовая инвестиционная территория «Тамчи» предложила создать международную инициативу NextFinance для сотрудничества финансовых центров Азии. Она предусматривает обмен опытом, разработку новых подходов к развитию финансовых юрисдикций и реализацию совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инициативу представили 4 ноября на Hong Kong FinTech Week 2026 — одном из крупнейших мировых форумов в сфере финансовых технологий. С предложением выступил специальный представитель президента Кыргызстана, постоянный представитель страны при ООН и первый заместитель председателя Совета по управлению СФИТ «Тамчи» Аяз Баетов.

По его словам, финансовым центрам необходимо адаптироваться к технологическим изменениям, внедрять цифровые решения и создавать условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Для этого, считает Баетов, важно укреплять взаимодействие между разными юрисдикциями и вырабатывать совместные решения.

«Будущее финансовых центров зависит от их способности адаптироваться к технологическим изменениям, внедрять цифровые решения и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Решение этих задач требует тесного взаимодействия между юрисдикциями», — отметил он.

На полях форума Баетов также встретился с заместителем секретаря по финансовым услугам и казначейству правительства Гонконга Джозефом Чаном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Кыргызстана и Гонконга в финансовой сфере, в том числе укрепление связей между финансовыми институтами, обмен опытом в области регулирования и развитие финансовых технологий.

Чан пригласил представителей СФИТ «Тамчи» принять участие в Asian Financial Forum, который пройдет в Гонконге 26–27 января 2027 года. Он заявил о готовности Гонконга делиться опытом и укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в сфере финансовых услуг и цифровых инноваций.

Кроме того, в течение месяца, включая дни проведения Hong Kong FinTech Week, по улицам Гонконга будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи». Таким образом, кыргызстанская финансовая юрисдикция намерена повысить узнаваемость в одном из крупнейших деловых центров Азии.

Что известно о СФИТ «Тамчи»

СФИТ «Тамчи» — международная финансовая юрисдикция, расположенная на берегу Иссык-Куля. Она работает на принципах английского общего права. Для резидентов предусмотрены специальный правовой и налоговый режимы, включая нулевую налоговую ставку сроком на 49 лет.

В юрисдикции также предусмотрены независимая система финансового регулирования, Международный центр по разрешению споров и цифровая платформа для регистрации и сопровождения резидентов.

Территория СФИТ занимает около 6 тысяч гектаров и расположена в пешей доступности от международного аэропорта Иссык-Куль.

В октябре 2026 года «Тамчи» заняла первое место в Азии и второе в мире в категории «Восходящие звезды» рейтинга Global Free Zones of the Year аналитического центра fDi Intelligence, входящего в группу Financial Times.