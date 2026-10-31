Евросоюз и Канада объявили о создании политического альянса

Европейский союз и Канада на совместном саммите в Монреале запустили новый формат партнерства — «Альянс ЕС-Канада ради будущего», целью которого является создание общего пространства процветания и экономической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Альянс будет основываться на принципе взаимности в промышленных секторах, где обе стороны договорились углубить стратегическое сотрудничество, а также построить более интегрированные и устойчивые цепочки поставок на рынках.

Формат предусматривает более активное партнерство в сфере внешней политики и политики безопасности. Речь идет о сотрудничестве в сферах международного мира и кризисного управления, санкций, оборонной промышленности, морской безопасности, космической безопасности, гибридных угроз и устойчивости.

Отмечается, что ЕС и Канада сосредоточатся на общих приоритетах, начиная со стран соседства ЕС — Украины, Молдовы и государств Западных Балкан и заканчивая Индо-Тихоокеанским регионом, Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном.

Стороны выразили готовность продолжать диалог по ключевым сферам сотрудничества в рамках регулярных саммитов, совместных министерских комитетов и комиссий.

Кроме того, к следующему саммиту ЕС-Канада в следующем году будет определена концепция еще более тесного партнерства Канады с блоком, которая не предусматривает полного членства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула о возможности предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза.

Германия, Франция и как минимум шесть других стран — участниц ЕС выступили против использования термина «ассоциированное членство» для обозначения углубленных связей блока с Канадой, указывают СМИ.