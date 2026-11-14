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В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

09:44, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине.

Саммит Евросоюза согласовал делегацию на экспертных встречах с представителями РФ. В нее войдут представители институтов ЕС и стран так называемой коалиции желающих, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта журналистам.

По его словам, лидеры ЕС «поддерживают переговоры». Европейская делегация будет действовать в тесной координации и полном единстве, подчеркнул он.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже заявила, что приветствует динамику в усилиях по достижению справедливого и прочного мира, а также создание европейской переговорной команды в формате E5 плюс два института ЕС — Евросовет и Еврокомиссия.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что в делегацию войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в Евросоюз Великобритании. Отмечается, что ЕС утвердил для контактов с Россией ту же группу переговорщиков, что летала в Абу-Даби.

По словам источника Bloomberg, речь будет идти о переговорах на «экспертном уровне». Страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности. При этом вопрос о представителях на уровне лидеров остается открытым.

Напомним, представители Великобритании, Германии и Франции присутствовали в Абу-Даби, но в переговорах официально не участвовали. С ними встретились только американская и украинская делегации.

Москва категорически возражает против расширения формата переговоров. Глава российской делегации в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что не понимает статуса и роли европейцев на этих переговорах, назвав их «туристами».

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