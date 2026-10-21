Для конфиденциальных переписок. ChatGPT получил защиту личных сообщений

В ChatGPT появятся чаты для конфиденциальных переписок. OpenAI объявила о запуске функции Locked Chats, которая позволит переносить отдельные диалоги в защищенное пространство, скрытое от обычной истории переписки и поиска.

Для доступа к таким чатам в веб-версии и на компьютере потребуется PIN-код. На поддерживаемых устройствах также можно будет использовать Face ID, Touch ID или разблокировку устройства.

В корпорации отметили, что новые сообщения в заблокированных чатах не будут обновлять память, используемую в обычных диалогах.

Функцию начнут постепенно внедрять для пользователей всех основных тарифов ChatGPT, включая как платные, так и бесплатные.

Эксперты указывают, что OpenAI добавляет «Заблокированные чаты»: диалоги скрываются из обычной истории, закреплений и поиска; доступ осуществляется по PIN-коду из четырех цифр или Face ID.

При этом заблокированные чаты не обеспечивают сквозное шифрование и не меняют настройки обучения моделей или срок хранения переписки.