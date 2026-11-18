Госдума приняла закон, ограничивающий доступ к книгам иноагентов в библиотеках, передает «РБК».

За проголосовали 380 депутатов, против и воздержавшихся не было.

В варианте, одобренном в третьем чтении, вносятся поправки в Закон «О библиотечном деле». Согласно новой редакции, доступ к фондам библиотек будет устанавливаться в том числе законодательством об иноагентах.

Представлявший законопроект член комитета по культуре Сергей Ковалев заявил, что Госдума «ведет системную работу по противодействию влиянию лиц, действующих в интересах иностранных государств». У депутатов не возникло вопросов к докладчику, на принятие законопроекта во втором и третьем чтениях ушло чуть больше трех минут.

Законодательство об иностранных агентах запрещает распространять созданную ими информацию среди несовершеннолетних, созданные или при их участии книги должны иметь возрастное ограничение «18+», статус авторов должен быть указан в выходных данных и/или на обложке. Запрещены также лицевая выкладка в торговом зале и рекламные материалы для книг.