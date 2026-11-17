Кыргызстанец Кемель Мекен представит страну в третьем сезоне масштабного реалити-шоу Beast Games («Игры Мистера Биста»), созданного американским блогером Джимми Дональдсоном, известным как MrBeast. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Достор, я буду представлять Кыргызстан на самом масштабном реалити-шоу в мире!» — написал Кемель Мекен.

По его словам, премьера третьего сезона состоится 16 декабря на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Кыргызстанец не смог подробнее прокомментировать свое участие в шоу 24.kg, поскольку условия контракта с организаторами запрещают ему разглашать подробности проекта до его выхода.

Кемель Мекен является доктором наук, выпускником Лондонской школы экономики и Университета Экзетера, исследователем и популяризатором финансовой грамотности в Центральной Азии.

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Beast Games — соревновательное реалити-шоу, в котором участники проходят различные физические, интеллектуальные и психологические испытания, борясь за крупные денежные призы. Проект создан одним из самых популярных видеоблогеров мира MrBeast.

В январе 2026 года организаторы объявили международный кастинг на третий сезон шоу. Впервые возможность подать заявки получили жители стран СНГ, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Армению. Претендентам необходимо было заполнить анкету и отправить короткое видео с рассказом о себе и своих достижениях.

Новый сезон получил название Beast Games: World Champions. В нем примут участие представители 196 стран — по одному человеку от каждой. Главный приз составит 5 миллионов долларов.

Первые три эпизода выйдут 16 декабря, а финал запланирован на 13 января 2027 года.