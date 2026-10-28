Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы осталась без медали
Айпери Медет кызы из Кыргызстана не сумела завоевать бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.
В весовой категории до 76 килограммов она выиграла представительниц Египта и Австрии, затем уступила индийской девушке.
В схватке за бронзу Айпери Медет кызы проиграла спортсменке из Монголии со счетом 1:4.
Напомним, еще одна кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вышла в финал чемпионата мира.