Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы осталась без медали

Айпери Медет кызы из Кыргызстана не сумела завоевать бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

В весовой категории до 76 килограммов она выиграла представительниц Египта и Австрии, затем уступила индийской девушке.

В схватке за бронзу Айпери Медет кызы проиграла спортсменке из Монголии со счетом 1:4.

Напомним, еще одна кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вышла в финал чемпионата мира.