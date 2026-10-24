В Шереметьево объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров

В Шереметьево накануне объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров.

По данным управляющей компании, в аэропорту объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров, в том числе с бортов самолетов. Вход в стерильную зону всех терминалов ограничили, пассажирам запретили пользоваться лифтами и подходить к окнам.

В Шереметьево был введен режим «Воздушная тревога», аэропорт закрывали на прием и выпуск воздушных судов.

«Пассажиров просят сохранять спокойствие и немедленно проследовать в ближайшие безопасные зоны и укрытия. Службы аэропорта оказывают содействие при перемещении и информируют о развитии ситуации. Памятки с правилами поведения транслируются на экранах в терминалах», — говорится в сообщении.

Всем посетителям аэропорта категорически запретили пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться возле окон, витрин и других стеклянных конструкций, вести фото- и видеосъемку, приближаться к обнаруженным беспилотникам или их обломкам.

Ограничения на полеты также были введены во всех аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло, в Шереметьево отменили 84 рейса, еще 139 задержали.