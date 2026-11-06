Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, вечер прозы и концерт JONY

1 Театры

7-8 ноября. Спектакли

Покажут спектакли «Алда жаш жубайлар, ай!» и «Темир аял».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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7 ноября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 ноября. Фантасмагория «Мертвые души»

Авантюра Павла Ивановича Чичикова, объезжающего губернских помещиков в поисках необычного «товара», превращается в глубокую, динамичную и остросюжетную историю о человеческих страстях, пороках и поиске истинной русской души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 Выставки, ярмарки

7-8 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

23 октября — 8 ноября. Выставка Виктора Шестопала «Век вдохновения и преданности искусству»

На выставке зрители смогут увидеть как знаковые работы прошлых лет, так и произведения последнего десятилетия: пронзительные работы «Дети войны», «Мать», «Отец», «Господи, дай мир этой земле», философскую серию портретов-рельефов великих мыслителей и литераторов и новую работу «Мечта поколений».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

27 октября — 8 ноября. Выставка «Прекрасный Китай — художественный Синьцзян»

На выставке представлены живопись и фотография.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

28 октября — 8 ноября. Выставка «Венгерские народные сказки»

Посетители смогут погрузиться в удивительный мир венгерского фольклора, наполненный яркими орнаментами, мудрыми историями и самобытной эстетикой народного искусства. 1 ноября с 14.30 до 17.30 в кинозале музея состоятся показы венгерских анимационных фильмов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея Artmemo, 10.00-18.00.

7 ноября. Выставка и презентация проекта «Видимый голос»

«Видимый голос» — выставка о праве быть услышанной, о видимости и возможности рассказывать о себе через искусство. В экспозиции представлены 12 арт-постеров, созданных женщинами с инвалидностью. Это истории о повседневной жизни, отношениях с собственным телом и окружающим миром, личных границах, социальных барьерах и поиске идентичности.

Арт-кафе DARI, 14.00.

3 Концерты, фестивали, кинопоказы

3-9 ноября. Международный конкурс артистов балета «Улуу-Элес»

В международном конкурсе примут участие артисты балета, студенты профессиональных хореографических учебных заведений, хореографы-постановщики. На суд взыскательного жюри конкурсанты представят вариации и дуэты из произведений мировой балетной классики, номера современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

7 ноября. Фестиваль «Кимчи»

Гости мероприятия смогут попробовать корейскую уличную еду, примерить национальные костюмы и познакомиться с культурой и традициями Кореи.

Аллея возле памятника Курманджан датке, 11.00-16.00.

7 ноября. Кинопоказ

Киноклуб «Коргум келет» приглашает на просмотр культового фильма 2005 года «V — значит вендетта».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

7 ноября. Литературно-музыкальный вечер прозы

Актеры театрального клуба «Абажур» представят рассказы классиков и современников Сергея Довлатова, Юрия Мамлеева, Евгения Гришковца, Надежды Тэффи, Романа Сенчина, Дины Рубиной. Музыкальное сопровождение от Тимура Сарбасова.

Арт-студия DS, 19.00.

7 ноября. Концерт Юрия Бобкова

Концерт посвящен его 70-летию и 55-летию творческой деятельности. Выступят звезды кыргызской эстрады, известные юмористы, участники международного проекта «Ырдайлы кыргыз ырларын», танцевальные коллективы.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

7 ноября. Концерт Международного хорового форума

В концерте примут участие Сашо Татарчевски и Карагул Тиленчиев, хор театра оперы и балета, вокально-хоровые ансамбли и камерные хоры Бишкека. Вас ждет незабываемый вечер музыки, наполненный красотой многоголосия, гармонией и вдохновением.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

7-8 ноября. Стендап-концерты

Гостей ждут программы «Лучшее» и стендап Димы Колыбелкина.

Sold Out Bar, 20.00, 22.00.

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7-8 ноября. Турнир по спортивным бальным танцам Premier Cup — 2026

В соревнованиях принимают участие сильнейшие международные танцевальные пары и солисты различных возрастных категорий и направлений. Состоится также финальный этап Кубка сильнейших стран Центральной Азии с участием представителей Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Банкетный зал Consul, 9.00-20.00.

8 ноября. Концерт JONY (Россия)

JONY — сценическое имя Джахида Гусейнли, артиста, который превратил эмоциональную поп-лирику в один из самых узнаваемых голосов современной русскоязычной сцены.

«Жаштык арена», 19.00.

4 Лекции, мастер-классы

7 ноября. Мастер-класс

Приглашаем на месяц японской культуры. В эту субботу вас ждет мастер-класс «Чайная церемония» — секреты матча и философия гостеприимства. Регистрация по телефону 0555995512.

Кыргызско-японский центр, 10.30.

7 ноября. Лекция-медитация «Как успокоить ум в неспокойное время?»

На встрече поговорим, как устроен наш ум и почему мы испытываем тревогу и стресс, как перестать быть заложником собственных мыслей и эмоций, как освободиться от страхов и научиться больше доверять жизни, а главное — освоим простую технику медитации, которую вы сможете практиковать самостоятельно.

Улица Тоголока Молдо, 59, 17.00.

7 ноября. Мастер-класс по сухому валянию

На мастер-классе вы познакомитесь с техникой сухого валяния и создадите собственную авторскую работу из натуральной шерсти. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея M» (ЦУМ-2), 11.00.

8 ноября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

5 Для детей

7-8 ноября. Детские мастер-классы

В субботу каждый ребенок сможет приготовить свою настоящую неаполитанскую пиццу. Регистрация по телефону 0773533333. В воскресенье под руководством кондитера дети смогут проявить фантазию, украсить собственный тортик. Регистрация по телефону 0501609690.

Кофейня ZERNO (на Турусбекова и Токомбаева), 15.00.

7 ноября. Шоу «Тачки — скорость без границ»

В программе встреча с героями мультфильма «Тачки», захватывающие игры и гоночные испытания, веселые конкурсы и интерактивные задания.

ТРЦ «Бишкек-Парк», 16.00.

7-8 ноября. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Карлик Нос»

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

История Карлика Носа и его подруги Мими — это история воспитания чувств, рассказ о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

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8 ноября. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

8 ноября. Шоу-спектакль «День рождения кота Леопольда»

Это не просто спектакль — это масштабное театральное шоу нового поколения, в котором соединяются магия театра, искусство цирка, современная хореография и всеми любимая история о коте Леопольде.

НЦДЮ «Сейтек», 12.00.