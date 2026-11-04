В Кыргызстане думают о законодательной поддержке травмированных спортсменов

В Кыргызстане думают о законодательной поддержке спортсменов, получивших травмы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора Государственного агентства физической культуры и спорта Нурсултан Курманалы уулу.

По его словам, в настоящее время идет работа над проектом нового постановления кабинета министров КР о стипендиях ведущим спортсменам.

«Нам поступало очень много запросов со стороны депутатов парламента и общественности. В ходе нашего анализа тоже появилась такая потребность. Поэтому мы работаем над тем, как защитить спортсмена в период восстановления. Сейчас, если спортсмен получает травму, то он выбывает из состава национальной сборной и остается ни с чем. Хотим минимум на четыре года социально защитить спортсмена. Это предусматривает начисление стипендий и страховых выплат», — сказал Нурсултан Курманалы уулу.

Он напомнил, что в 2025 году начали работу по внедрению стажа для спортсменов.

«Раньше наши спортсмены, которые состояли в национальных сборных, после завершения спортивной карьеры зачастую оставались за бортом трудовой деятельности. Как правило, спортсмены завершают карьеру в 28-30 лет, и без трудового стажа им было трудно устроиться на работу. Поэтому внесли изменения в законодательство», — отметил замдиректора госагентства.