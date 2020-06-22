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Агент 024

В столичном парке имени Тулебердиева снова проблемы: упало огромное дерево

В столичном парке имени Чолпонбая Тулебердиева упало огромное дерево. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Цай.

По его словам, насаждения не выдерживают из-за того, что парк заливают водой из Большого Чуйского канала. «Потому что там высокие грунтовые воды, корни деревьев просто не выдерживают», — пишет пользователь.

Ранее в зеленой зоне повалились саженцы из-за утечки поливной воды с БЧК.

Напомним, что парк торжественно открыт накануне Дня Победы, но горожане уже выявили факты халатно выполненной работы: сначала на памятнике начали отваливаться буквы, потом на центральной аллее — проседать брусчатка и разрушился арык. Кроме того, недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами. Однако в мэрии нашли оправдание по каждой из претензий бишкекчан. Асфальт на дороге специально уложили одним слоем и временно, буквы отодрали вандалы, а отверстие в арыке сделали для выведения трубы.

Из городского бюджета на строительство нового парка на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156971/
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