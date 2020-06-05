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Общество

Затопление в парке имени Тулебердиева устранили, саженцы не пострадали

Затопление в парке имени Чолпонбая Тулебердиева устранили. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Затопление в парке имени Чолпонбая Тулебердиева устранили

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По информации МП «Бишкекзеленхоз», затопление в парке уже устранили, воду откачали, деревья подвязали к колышкам.

«С саженцами все в порядке, корневая система деревьев не пострадала, потому что находится в земляном коме. Причиной затопления стала утечка поливной воды с БЧК, сотрудники муниципального предприятия перенаправили воду на другой участок парка и отрегулировали шлюзы», — отметили в муниципалитете.

Напомним, пользователь Facebook Владимир Цай сообщил, что в парке имени Чолпонбая Тулебердиева повалились саженцы, которые высадили только вчера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154966/
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