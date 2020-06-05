В парке имени Тулебердиева повалились саженцы, которые высадили накануне

В парке имени Чолпонбая Тулебердиева повалились саженцы, которые высадили только вчера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Цай.

По его словам, территорию подтопило водами из БЧК, и молодые деревья повалились. «Предвосхищая заявление о том, что это сделали вандалы, назову причину. Участок залило водой и в жидкой жиже саженцы завалились набок», — пишет он.

Отметим, вчера сотрудники подразделений муниципалитета высадили 106 саженцев ольхи и березы с закрытой корневой системой высотой 1,5-1,7 метра.

Напомним, парк торжественно открыт накануне Дня Победы, но горожане уже выявили факты халатно выполненной работы: на памятнике Чолпонбаю Тулебердиеву начали отваливаться буквы, на центральной аллее — проседать брусчатка и разрушился арык. Кроме того, недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами. Однако в мэрии нашли оправдание по каждой претензии бишкекчан. Асфальт на дороге специально уложили одним слоем и временно, буквы отодрали вандалы, а отверстие в арыке сделали для выведения трубы.

Из городского бюджета на строительство нового парка на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.

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