10:29
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Агент 024

В парке имени Тулебердиева повалились саженцы, которые высадили накануне

В парке имени Чолпонбая Тулебердиева повалились саженцы, которые высадили только вчера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Цай.

По его словам, территорию подтопило водами из БЧК, и молодые деревья повалились. «Предвосхищая заявление о том, что это сделали вандалы, назову причину. Участок залило водой и в жидкой жиже саженцы завалились набок», — пишет он.

Отметим, вчера сотрудники подразделений муниципалитета высадили 106 саженцев ольхи и березы с закрытой корневой системой высотой 1,5-1,7 метра.

Напомним, парк торжественно открыт накануне Дня Победы, но горожане уже выявили факты халатно выполненной работы: на памятнике Чолпонбаю Тулебердиеву начали отваливаться буквы, на центральной аллее — проседать брусчатка и разрушился арык. Кроме того, недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами. Однако в мэрии нашли оправдание по каждой претензии бишкекчан. Асфальт на дороге специально уложили одним слоем и временно, буквы отодрали вандалы, а отверстие в арыке сделали для выведения трубы.

Из городского бюджета на строительство нового парка на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154914/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
В БГК думают, как предотвратить превращение зеленых зон вдоль дорог в парковки
В парке имени Тулебердиева муниципальные службы высадили деревья
Бишкекчане просят открыть для прогулок Карагачевую рощу
Водители в Бишкеке устроили автомойку прямо в лесопосадке
Рейды в парках Бишкека: будут проверять, соблюдают ли санитарные нормы горожане
Вандализм в парке Тулебердиева. Чиновники просят милицию найти злоумышленников
Бездарная реконструкция, или Почему объекты в парках разрушаются
Пыль в глаза. Недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами
В Бишкеке завершили строительство парка имени Чолпонбая Тулебердиева
Почти 40 миллионов сомов потратит мэрия Бишкека на сооружения в парке «Ынтымак»
Популярные новости
В&nbsp;новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
Водители рейса Кара-Балта&nbsp;&mdash; Бишкек тоже просят разрешить им&nbsp;работать Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать
В&nbsp;центре Бишкека провалилась брусчатка В центре Бишкека провалилась брусчатка
Лук с&nbsp;тараканами и&nbsp;антисанитария. В&nbsp;каких условиях готовят самсы в&nbsp;столовой Оша Лук с тараканами и антисанитария. В каких условиях готовят самсы в столовой Оша
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
5 июня, пятница
10:25
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у шести медиков В Кыргызстане коронавирус выявили еще у шести медиков
10:24
Бишкекский планетарий. Суд отказал признать приватизацию недействительной
10:23
В Кыргызстане от коронавируса умерли еще две женщины
10:18
Бразилия вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса
10:09
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 48 человек