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Общество

Пресс-секретарь Госэкотехинспекции вышла на пикет против коррупции. Ее уволили

Пресс-секретаря Госэкотехинспекции уволили за одиночный пикет. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора инспекции Расул Артыкбаев.

Ему неизвестно, что толкнуло девушку на организацию акции протеста. По его словам, он тогда находился в трудовом отпуске.

Расул Артыкбаев подтвердил, что Анару Мамбеталиеву уволили приказом директора от 15 августа. «Госслужащих можно уволить за несоблюдение обязанностей, в частности, им запрещено устраивать митинги и пикеты», — пояснил он.

Сама Анара Мамбеталиева не доступна для комментариев. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что некоторые сотрудники Госэкотехинспекции замешаны в коррупции.
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