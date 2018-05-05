В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Динара Молдошева назначена председателем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций КР.

Она пришла вместо назначенного первым заместителем руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева.

Динара Молдошева родилась в 1979 году в селе Хайдаркан Кадамджайского района Баткенской области. Окончила БГУ по специальности «Политология», аспирантуру отдела философии и права НАН КР, юридический факультет КНУ, Дипломатическую академию по специальности «международные отношения».

С ноября 2014-го по ноябрь 2017 года была членом Совета по отбору судей. Ранее являлась полномочным представителем правительства в Жогорку Кенеше. Депутат парламента четвертого созыва.

Нурлан Кирешеев назначен командующим сухопутными войсками Вооруженных сил КР.

Сухопутные войска ВС образованы в январе 2017 года. Возглавлял их полковник Эрлис Тердикбаев, назначенный председателем Государственного комитета КР по делам обороны.

Произошли назначения на руководящие должности в органах внутренних дел.

Начальником Третьего управления криминальной службы (управление по борьбе с организованной преступностью) стал полковник милиции Азамат Токтоналиев, заместителем начальника ГУВД Бишкека — полковник милиции Нурбек Калыкеев, начальником межрегионального управления Службы криминальной милиции — полковник милиции Таалайбек Болтаев.

Саибжан Турдуев назначен первым вице-мэром Оша.

Прежний вице-мэр Замирбек Аскаров назначен вице-премьер-министром.

Саибжан Турдуев родился в 1981 году в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Окончил Ошский государственный институт, юрист.

Эрнс Кыязов избран генеральным директором ЗАО «Пятый канал».

Решение принял Фонд по управлению государственным имуществом.

Эрнс Кыязов родился в Ошской области. Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве внештатного корреспондента газеты «Кыргыз руху». В 2013 году возглавил «Ош ТВ», в 2015-м перешел на НТС, вел ток-шоу «Ар Тарап».

О кадровых перестановках с 23 по 27 апреля читайте здесь.