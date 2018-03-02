Премьер-министр просит президента уволить Нурбека Абасканова

Премьер-министр Сапар Исаков направил представление об освобождении от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Нурбека Абасканова президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

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До этого по поручению Сапара Исакова образована комиссия по проведению служебного расследования деятельности, в частности, по факту выдачи лицензионной комиссией ГАС лицензии фирме, где среди учредителей числится Нурбек Абасканов.

«По результатам работы комиссии, представленным главе правительства, было принято решение об освобождении от занимаемой должности Нурбека Абасканова», — заключили в пресс-службе кабмина.