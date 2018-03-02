01:02
-2
USD 68.05
EUR 83.53
RUB 1.20
Власть

Премьер-министр просит президента уволить Нурбека Абасканова

Премьер-министр Сапар Исаков направил представление об освобождении от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Нурбека Абасканова президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

Читайте по теме
Нурбек Абасканов выдал лицензию своей фирме. Ведется служебное расследование

До этого по поручению Сапара Исакова образована комиссия по проведению служебного расследования деятельности, в частности, по факту выдачи лицензионной комиссией ГАС лицензии фирме, где среди учредителей числится Нурбек Абасканов.

«По результатам работы комиссии, представленным главе правительства, было принято решение об освобождении от занимаемой должности Нурбека Абасканова», — заключили в пресс-службе кабмина.
Ссылка:
просмотров: 4966
Версия для печати
Материалы по теме
В правительстве объяснили инициативу преобразования милиции в полицию
У Сапара Исакова сердце кровью обливается. Проект «Умный город» будет реализован
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
В приоритете должна быть профилактика преступлений, а не их раскрытие
Что вы их мучаете? Иностранцы пожаловались, премьер-министр отреагировал
Чиновники не оставляют надежд создать из аэропортов «Манас» и «Ош» крупный хаб
Сапар Исаков пообещал содействовать улучшению условий в военном институте
Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями
Два года в ЕАЭС. Ветеринарные посты на границе с Казахстаном остаются
Плохо борется с коррупцией. Сапар Исаков решил уволить замглавы Госархстроя
Популярные новости
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
Владимир Путин презентовал новое российское оружие и&nbsp;припугнул мир Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в&nbsp;полицию Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Бизнес
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp
Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
Фархат Иминов сложил с&nbsp;себя полномочия депутата ЖК&nbsp;КР (текст обращения) Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)