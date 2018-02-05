Суд Аиды Саляновой. Гособвинение просит для экс-министра юстиции 8 лет тюрьмы

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Суд приступил к прениям сторон.

Представители прокуратуры просят вышестоящую инстанцию отменить решение Ленинского суда как неоправданно мягкое и назначить Аиде Саляновой наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и без отсрочек.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с конфискацией иимущества. Решение об исполнении наказания должно вступить в силу через 12 лет, когда младшей дочери Саляновой исполнится 14.