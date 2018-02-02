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Власть

Депутаты СДПК критикуют Министерство социального развития

Пособие безработного в Кыргызстане составляет 250 сомов. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК заявила министр социального развития Таалайкуль Исакунова.

По ее словам, в республике нет четкой политики в сфере борьбы с безработицей. Таалайкуль Исакунова также посетовала на кадровую неразбериху и указала, что в ведомстве тонны макулатуры, так как в каждом районе сидят по три сотрудника, и все они только и занимаются бумажными делами.

Депутат Карамат Орозова раскритиковала миграционную службу при ведомстве. Она недовольна тем, что штат департамента, курирующего вопросы внутренней и внешней миграции, раздут, а уезжающие за рубеж кыргызстанцы все равно не находят достойной работы.

Ирина Карамушкина поинтересовалась, почему в Кыргызстане из 14 тысяч квот по трудоустройству 11 тысяч закреплены за китайцами, тогда как, по информации МВД, граждане Китая лидируют в рейтинге правонарушений в Кыргызстане, и их депортируют, но они вновь возвращаются.

Глава миграционного департамента Курманбек Айдаралиев ответил, что эти вопросы курируют правоохранительные органы, хотя он об этих проблемах знает.
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