Авария на ТЭЦ. Правительство проверит, куда делись $386 миллионов

Правительство Кыргызстана проверит, куда делись $386 миллионов, потраченные на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

«Куда делись $386 миллионов? Мы проверим и эту информацию. Я согласен с депутатами, что нужно провести расследование. ТВЕА выполнила все условия. Другой вопрос, что оборудование изношено», — сказал Сапар Исаков.

Премьер-министр добавил, что нужно пойти на поэтапное повышение тарифов на энергоносители.