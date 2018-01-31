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Власть

Авария на ТЭЦ. Правительство проверит, куда делись $386 миллионов

Правительство Кыргызстана проверит, куда делись $386 миллионов, потраченные на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

«Куда делись $386 миллионов? Мы проверим и эту информацию. Я согласен с депутатами, что нужно провести расследование. ТВЕА выполнила все условия. Другой вопрос, что оборудование изношено», — сказал Сапар Исаков.

Премьер-министр добавил, что нужно пойти на поэтапное повышение тарифов на энергоносители.

Я не говорю, что мы сейчас их поднимем. Но энергосистема не может работать без финансирования.

Сапар Исаков

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