В ФУГИ сменился заместитель руководителя

В Фонде по управлению госимуществом сменился заместитель руководителя. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Назгуль Кайыповой от должности заместителя председателя Фонда по управлению государственным имуществом согласно поданному заявлению. На посту она проработала чуть более пяти месяцев.

Другим распоряжением главы кабмина вакантное место занял Бакытбек Мураталиев. Ранее он занимал должность начальника управления аренды и использования государственного имущества в ФУГИ.