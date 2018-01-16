Давно там не был Кыргызстан. Сапар Исаков едет в Давос

Делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате кабинета министров.

Форум начнет свою работу 23 января и завершится 26-го. Ожидается, что Сапар Исаков проведет переговоры с главами ряда стран.

Всемирный экономический форум в Давосе — один из самых престижных в мире. В этом году в нем примут участие главы более 60 стран мира и свыше тысячи представителей международных организаций.

Всемирный экономический форум в Давосе (The World Economic Forum) традиционно с 1971 года является площадкой, где происходит обсуждение главных стратегических и острых мировых тем и событий, напрямую влияющих на судьбы мира. Столкновение интересов крупных политических и экономических блоков и союзов, отдельных государств и транснациональных корпораций, выработка путей дальнейших совместных действий — вот основные его задачи. Декларируемая главная цель ВЭФ — улучшение мировой социально-экономической ситуации. Возможность обсуждать любые проблемы на неофициальном уровне — один из ключевых факторов успеха Всемирного экономического форума.