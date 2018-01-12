Депутат усомнился в успешной реализации проекта «Умный город»

Депутат парламента сомневается в успешной реализации проекта «Умный город». Об этом сегодня на заседании фракции «Кыргызстан» сообщил Асылбек уулу Дамирбек.

«Почему Кыргызстан сам не может его реализовать, а отдал китайцам? — недоумевает Асылбек уулу Дамирбек. — $60 миллионов можем сами изыскать. Нет механизма, как будет работать «Умный город», как будут обеспечивать безопасность».

Напомним, накануне правительство подписало договор по реализации «Умного города». Свои средства в реализацию проекта «Умный город» вложат китайские компании Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг».

Планируется, что первые приборы видеофиксации дорожного движения начнут устанавливать на улицах Бишкека и Оша уже в конце января.