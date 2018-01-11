Правительство Кыргызстана подписало договор с Huawei об «Умном городе»

Правительство Кыргызстана подписало инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei по проекту «Умный город».
Общий объем вкладываемых инвестиций, как и сообщалось ранее, составит $60 миллионов. В рамках соглашения выполнят работы по подготовке проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству, интеграции, эксплуатационно-техническому обслуживанию проекта «Умный город». Его реализуют на территории городов Бишкека и Оша и на автомобильных дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Чолпон-Ата, на автотрассе Бишкек — аэропорт «Манас».
Компания Huawei должна обеспечить соответствие всего оборудования и услуг требованиям защиты персональных данных, а также требованиям к кибербезопасности в соответствии с законодательством Кыргызстана.