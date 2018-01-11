Правительство Кыргызстана подписало договор с Huawei об «Умном городе»

Правительство Кыргызстана подписало инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei по проекту «Умный город».

Общий объем вкладываемых инвестиций, как и сообщалось ранее, составит $60 миллионов. В рамках соглашения выполнят работы по подготовке проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству, интеграции, эксплуатационно-техническому обслуживанию проекта «Умный город». Его реализуют на территории городов Бишкека и Оша и на автомобильных дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Чолпон-Ата, на автотрассе Бишкек — аэропорт «Манас».

Компания Huawei должна обеспечить соответствие всего оборудования и услуг требованиям защиты персональных данных, а также требованиям к кибербезопасности в соответствии с законодательством Кыргызстана.

«В публикациях СМИ часто встречается информация о том, что мы затянули сроки реализации проекта «Умный город». Я всегда говорил, что с 30 ноября 2017 года начнется работа по проекту. Мы начали раньше — с первого дня моей работы в качестве премьер-министра. В постановлении правительства по проекту «Умный город» написаны сроки его реализаци, а не завершения. Реализация проекта будет продолжаться в течение полутора лет», — подчеркнул на церемонии премьер-министр Сапар Исаков.